Тардиф: в Париже может появиться команда КХЛ, но для этого нужно время

Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф рассказал об интересе к Континентальной хоккейной лиге
«Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану Да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде. Конечно, нам понадобится ещё время для того, чтобы претворить этот проект в жизнь. Настала пора людям вживую узнать, что такое КХЛ», — приводит слова функционера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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