С. Зубов: у «Сочи» есть проблемы в атаке, но с «Амуром» нам повезло

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:2 Б).



«Конец поездки, сложно входить в матч, но смогли перехватить инициативу, нашли свои моменты и выстояли в меньшинстве. В серии буллитов нам повезло больше. У нас есть проблемы в атаке, мы работаем над этим, сегодня пошли дальние броски. „Амур“ не давал пространства у ворот, можно сказать, что сегодня нам повезло», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

«Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счёта 0:2

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хабаровской команды Данил Файзуллин. Во втором периоде зрители голов не увидели, а на старте заключительного игрового отрезка соперники обменялись голами в исполнении Файзуллина, оформившего дубль, и Юрия Александрова. На 54-й минуте счёт стал равным после точного броска Станислава Бочарова. Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О`Делла.