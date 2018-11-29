Разин: был в шоке, когда узнал возраст генменеджера «Северстали»

Новый главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от назначения.



«Всё произошло очень быстро: генеральный менеджер Михаил Щедрин позвонил мне, пригласил на переговоры. Я собрал вещи и буквально за несколько часов добрался из Екатеринбурга в Череповец. Там мы подписали договор. Когда я узнал возраст Михаила, то сначала был в шоке. Но у него отличный контакт с игроками, поэтому не важно, сколько тебе лет, если ты отлично работаешь и создаёшь классную атмосферу в клубе.



Контакт с ребятами пришлось выстраивать в авральном режиме. Но с помощью тренерского и медицинского штабов мне нужно побыстрее разобраться, кто из игроков в каком состоянии находится. А затем, ступенька за ступенькой, идти вперёд, заставить ребят поверить в свои силы, добавить позитива в команду.



Контракт? До конца этого сезона, но во время разговора с руководством я понял, что у «Северстали» очень серьёзные планы на будущее. Уже есть конкретная сумма, выделенная на следующий сезон. И по своему опыту работы могу сказать, что это далеко не маленькие деньги по меркам КХЛ. Она даже больше, чем в «Автомобилисте». Не нынешнем, конечно, а времён моей работы в Екатеринбурге. Так что в будущее «Северсталь» смотрит с оптимизмом», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

27-летний менеджер и скандальный тренер. Последний сезон «Северстали»? Андрей Разин снова в деле. Надолго ли?