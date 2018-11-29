«Сент-Луис» отправил Сошникова на драфт отказов

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» отправил на драфт отказов российского нападающего Никиту Сошникова, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



25-летний Сошников в нынешнем чемпионате провёл только пять матчей за основную команду «блюзменов», не сумев отметиться очками при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около семи минут за матч. В регулярном чемпионате прошлого сезона Сошников записал в актив два (1+1) балла в 15 встречах.



Ранее Сошников защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», получая наибольшее игровое время в сезоне-2016/17 — 56 матчей в «регулярке».



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