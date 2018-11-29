«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 3:0. Клуб из Череповца проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Андрея Разина, для команды поражением стало седьмым подряд.



Первая шайба во встрече была заброшена в первом периоде — на 10-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В третьем периоде Никонцев оформил дубль, реализовав удаление Ильи Хохлова, а победную точку поставил гол Ильи Зубова. Третий сухой матч подряд оформил голкипер московского клуба Никита Беспалов.

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