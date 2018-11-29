Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 3:0. Клуб из Череповца проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Андрея Разина, для команды поражением стало седьмым подряд.

Первая шайба во встрече была заброшена в первом периоде — на 10-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В третьем периоде Никонцев оформил дубль, реализовав удаление Ильи Хохлова, а победную точку поставил гол Ильи Зубова. Третий сухой матч подряд оформил голкипер московского клуба Никита Беспалов.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Никонцев (Григорьев, Злобин) – 09:14 (5x5), 2:0 – Никонцев (Калинин, Карсумс) – 51:02 (5x4), 3:0 – Зубов (Даугавиньш, Хохлачёв) – 53:56 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент