Разин: пока я буду ходить к помощникам, на площадке может произойти многое

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (0:3). Для специалиста это был первый матч в клубе из Череповца.



«С победой — команду соперника. Хороший, быстрый матч. Много позитивных моментов могу выделить по нашей игре. Но самое главное в хоккее — голы. К сожалению, мы не забросили сегодня, хотя шансов было много. Одну забили, но не засчитали, во втором периоде был похожий момент — не удалось затолкать шайбу. Будем работать над завершением.



Всего два раза переговорил с помощниками в ходе матча? Не обращал на это внимания. Хоккей — быстрая игра. Пока я буду к ним ходить, много чего может произойти на площадке. У помощника есть свой фронт работы, а меня — свой.



Сняли вратаря при 0:3, чтобы забить, потому что проиграть всухую — удручающе. Хотя смотрелось это, наверное, смешно.



Первый и третий периоды не смогли провести так же хорошо из-за фактора дальней скамейки. Мы на раскатке очень много времени посвятили именно отработке второго периода. В первом и третьем отрезках всё-таки немного другая тактика, другая специфика. Дальше будем работать над стартовым и заключительным периодами.



По поводу положительных моментов в нашей игре — в первую очередь это второй период, который сыграли вничью. Провели в позиционной атаке восемь минут, в то время как «Спартак» — лишь минуту с чем-то. По броскам тоже преимущество полностью за нами. Обычно по вторым периодам у «Северстали» довольно слабенькие показатели. Сегодня же мы не проиграли в этом отрезке, что очень хорошо. Мы уступили начало игры, но потом перестроились и стали действовать лучше. Это тоже позитивный момент», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина