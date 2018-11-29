Кулик: «Спартак» во втором периоде играл плохо, за что получил крепкий нагоняй

Защитник московского «Спартака» Евгений Кулик подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:0).



«Довольны, что выиграли. Тренерский штаб сказал играть повнимательнее, без ошибок, строго в обороне, побольше бросать по воротам и создавать давление на соперника.



Во втором периоде играли из рук вон плохо, за что получили крепкий нагоняй в раздевалке от тренеров. Но в заключительной трети матча подсобрались, действовали лучше и доиграли более-менее хорошо», — передаёт слова Кулика корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина

Первая шайба во встрече была заброшена в первом периоде — на 10-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В третьем периоде Никонцев оформил дубль, реализовав удаление Ильи Хохлова, а победную точку поставил гол Ильи Зубова. Третий сухой матч подряд оформил голкипер московского клуба Никита Беспалов.