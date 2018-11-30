Зарипов: первая зарплата в «Ак Барсе» составила $ 6 тыс. в месяц

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов вспомнил, как в 2002 году впервые оказался в казанской команде.



«Начальник «Ак Барса» Виктор Левицкий уже в самом начале разговора выложил главный козырь: «Твоя зарплата – $ 6 тыс. в месяц». Я не нашёл, что ответить. Такое начало разговора сбило меня с толку. Деньги были на втором месте – мне хотелось играть в топ-клубе. Я до последнего не верил, что всё это происходит со мной. Пытался внимательно слушать Левицкого, но задумался и напрочь потерять нить разговора.



Смог прийти в себя только к концу беседы. Виктор Борисович уже попросил занести контракт и стал говорить о квартире. Мне досталась трёшка, в которой когда-то жил Юрий Моисеев. «Мечел» получил за мой переход $ 100 тыс. У клуба были проблемы с деньгами, и эта сумма очень им помогла. Никаких угрызений совести я не испытывал. От сделки выиграли все. Я по сей день благодарен первому клубу за путёвку в большой хоккей», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

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