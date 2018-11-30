Форвард «Сибири» Джордан Карон отработает один период Снеговиком на матче МХЛ

Нападающий «Сибири» Джордан Карон отработает один период Снеговиком на матче Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» — «Алтай», сообщает пресс-служба новосибирской команды.



Несколько дней назад хоккеист бросил вызов болельщикам клуба. По его условиям, поклонники «Сибири» должны были собрать до 30 ноября 10 новогодних подарков для воспитанников детских домов в рамках акции «Письмо Деду Морозу», и в этом случае канадскому хоккеисту пришлось бы отработать талисманом на матче МХЛ. Болельщики перевыполнили план и собрали 12 подарков.



В этом сезоне Карон провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7». Ближайший матч в лиге «Сибирь» проведёт 3 декабря с «Адмиралом».

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