Тренер «Ак Барса»: постараемся взять реванш у «Локомотива» за прошлые поражения

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем с «Локомотивом» вспомнил о неудачной серии своей команды, рассказал об изменениях в составе и оценил игру первой тройки нападения.

«Думаю, что команда готова хорошо. Последние матчи с «Локомотивом» мы, к сожалению, проиграли. Но сегодня постараемся взять реванш за те прошлые поражения.

Постма возвращается в состав. Мы думаем, что для него было достаточно передохнуть одну игру. Это та же самая ротация, о которой мы говорим. Сегодня мы вернули его в состав.

Тройка Зарипова, Азеведу и Секача? Хорошо ребята взаимодействуют, двигаются, комбинируют, забивают. Хотелось бы, чтобы они так же продолжили радовать болельщиков и приносить результат», — цитирует Смирнова официальный сайт клуба.