Шарангович: Брылин — легендарная личность, к нему можно подойти с любым вопросом

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Бингхэмптон Дэвилз» (фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз») Егор Шарангович рассказал о работе с тренером команды Сергеем Брылиным.

«Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба — действительно легендарная личность. На наших выездах к Брылину часто подходят люди за автографами. Мне он очень помогает, всё время подсказывает. Когда не могу понять главного тренера, переводит.

Он тоже был центральным нападающим, после игр разбираем с ним мои смены. Вообще, к Брылину можно подойти с любым вопросом. Например, я хочу получить водительские права. Спросил у него, как это сделать — он мне сразу в Интернете всё нашел. Какие документы надо собрать, куда поехать», — цитирует Шаранговича «Прессбол».