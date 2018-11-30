Квартальнов: у «Локомотива» было преимущество, но «Ак Барс» умеет терпеть

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после выездного матча с «Ак Барсом» (3:5).



«Тяжело. Нужно учиться проводить такие матчи, мы играли с мощной командой, которую не возьмёшь «на простачка». У «Локомотива» вроде есть преимущество, есть давление, но соперник умеет терпеть и ждать, умеет играть по ситуации, контролирует её. Нужно более хладнокровно играть, вроде и по броскам у нас было преимущество, но не прошло. Не получилось, надо учиться.



Я доволен игрой Пайгина. Он выступает в составе «Лады», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Казанская команда продлила победную серию до семи матчей, а «железнодорожники» проиграли впервые за четыре игры.