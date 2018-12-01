Овечкин вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Джерси Дэвилз (6:3). Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Также на его счету две результативные передачи в этой встрече.

Он вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обогнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 626 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука – 640 шайб.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

В 25 матчах Овечкин набрал 31 очко (19+12). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и на две от Патрика Лайне («Виннипег Джетс»).