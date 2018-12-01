«Кингз» без Ковальчука бросили в створ «Флэймз» 14 раз — худший результат сезона

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде проиграл «Калгари Фэймз» — 1:4. «Короли», в составе которых по медицинским показателям отсутствовал Илья Ковальчук, бросили по воротам соперника 14 раз, и это худший показатель клуба в сезоне. Ранее худшей отметкой сезона были 17 бросков в створ.

«Лос-Анджелес» без Ковальчука уступил «Калгари»

Счёт уже на 36-й секунде открыл нападающий хозяев Микаэль Баклунд. В середине второго периода Адриан Кемпе восстановил равновесие, но в третьем игровом отрезке Джонни Годро вновь вывел «огоньков» вперёд. В концовке встречи всё тот же Баклунд оформил дубль, поразив пустые ворота. Точку в матче поставил Шон Монахан, также отличившийся при игре «5 на 6».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19