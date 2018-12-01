Бэбкок — о Нюландере: нам не нужно никого уговаривать быть игроком «Торонто»

Главный тренер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о ситуации с нападающим Вильямом Нюландером. 22-летний шведский хоккеист отказывается от условий клуба по новому контракту и не принимает участия в матчах. Если сегодня до 01:00 мск он не подпишет контракт, то полностью пропустит текущий сезон.



«Нам не надо никого уговаривать быть игроком „Лифс“. В этом нет никакой необходимости. Для меня, как и для любого человека, честь быть в этой команде.



Вилли — отличный хоккеист. Он в хорошей форме, катается. Верю, что Вилли здесь нравится. У меня нет оснований менять эту точку зрения. Нам он тоже нравится, и он играет важную роль в команде. Считаем, он вернётся. Ему понадобится пара недель, чтобы набрать темп, но играть он будет, как только вернётся», — цитирует тренера официальный сайт лиги.