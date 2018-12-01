«Салават» — «Адмирал»: матч посетили 4650 человек — антирекорд Уфы в КХЛ

Домашний матч уфимского «Салавата Юлаева» с «Адмиралом» из Владивостока посетили 4650 зрителей. Это антирекорд для «Салавата» за всё время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Предыдущий результат — 4758 в домашней игре с «Сибирью» в сентябре 2018 года.



«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 28-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий гостей Александр Черников. Через десять минут «Салават» отыгрался благодаря заброшенной шайбе защитника Филипа Ларсена. Третий период начался с удаления форварда Антона Бурдасова, толкнувшего на борт Степана Захарчука. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Владимира Бутузова.