«Торпедо» — «Динамо»: Даниил Ильин получил «5+20» за подсечку Андрея Миронова

Нападающий «Торпедо» Даниил Ильин не сумел доиграть до конца домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».



В третьем периоде хоккеист получил матч-штраф за подсечку защитника бело-голубых Андрея Миронова.

Видео эпизода, обернувшегося дисциплинарным штрафом Ильина, можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд на 10-й минуте благодаря точному броску Михаила Смолина. Во втором игровом отрезке на гол Владислава Ефремова нижегородский клуб ответил заброшенной шайбой Дамира Жафярова. После перерыва команда Владимира Крикунова сумела дважды реализовать численный перевес, и в обоих случаях это сделал Андрей Алексеев.