«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»

«Авангард» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Йозефа Яндача.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. В составе «ястребов» отличился Сергей Широков, а у гостей — Сергей Мозякин, реализовавший большинство. «Магнитка» вышла вперёд на 51-й минуте благодаря Ииро Пакаринену, поразившему ворота омской команды, и сохранила победный результат до финальной сирены.

Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, подопечные Боба Хартли прервали серию из двух побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.