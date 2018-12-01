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«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»

«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. В составе «ястребов» отличился Сергей Широков, а у гостей — Сергей Мозякин, реализовавший большинство. «Магнитка» вышла вперёд на 51-й минуте благодаря Ииро Пакаринену, поразившему ворота омской команды, и сохранила победный результат до финальной сирены.

Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, подопечные Боба Хартли прервали серию из двух побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Широков (Зернов, Емелин) – 23:59 (5x5), 1:1 – Мозякин (Эллисон, Расмуссен) – 29:36 (5x4), 1:2 – Пакаринен (Булирж, Расмуссен) – 50:39 (5x5)
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