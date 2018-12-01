«Барыс» — главный претендент на защитника Виктора Сведберга

Защитник Виктор Сведберг продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает HockeyNews.se.



Последние пять сезонов Сведберг провёл в Северной Америке, в системе «Чикаго Блэкхоукс». В минувшем сезоне 27-летний защитник был ассистентом капитана фарм-клуба «Чикаго» — «Рокфорд Айс Хогз». В 73 матчах регулярного чемпионата Виктор забросил 6 шайб и отдал 18 результативных передач. В 13 играх плей-офф Сведберг набрал 5 (0+5) очков.



Вернувшись из Северной Америки, Сведберг подписал краткосрочное соглашение с «Линчёпингом», за который провёл семь матчей.



«Я не хочу называть команду, в которой продолжу карьеру», — сказал Сведберг.



По информации «Чемпионата», скандинавский хоккеист пополнит ряды «Барыса». Ранее наставник клуба из Астаны Андрей Скабелка заявил, что команда договорилась о переходе защитника-легионера.

Скабелка: «Барыс» договорился о переходе защитника-легионера