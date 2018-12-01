Ничушкин не поможет «Далласу» в игре с «Ванкувером», форвард отправлен в запас

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», сообщает Dallas News со ссылкой на главного тренера техасцев Джима Монтгомери. По словам наставника, Ничушкину необходим перерыв.
Форвард продлил безголевую серию до 20 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 20 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 40 секунд и показателе полезности «0».
23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА, а летом 2018 года вернулся в НХЛ.
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