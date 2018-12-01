М. Григоренко: «Спартак» удивил, выставив на матч с ЦСКА третьего вратаря

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3).



«Хорошая игра для болельщиков. До последнего было напряжение. Фанаты «Спартака» создали хорошую атмосферу. Дерби удалось. Не был сразу уверен, что забил. Но ребята на лавке сказали: «гол». На свою серию с набранными очками не обращаю внимания. Не такая большая серия, чтобы считать. Игры со «Спартаком» всегда принципиальные. Даже когда ещё ребёнком был, на красно-белых по-особому настраивались.



Немного удивились, что «Спартак» поставил третьего вратаря. Рассчитывали увидеть Гудачека. Без разницы с кем играть в центре: с Шалуновым или Веем. Они действуют примерно в схожем ключе. Взаимопонимание есть. Однако есть отличие: Вей праворукий, а Макс — леворукий. Мои функции не поменялись.



Хорошо контролировали шайбу, бросали, закрывали вратаря — отсюда и такое удачное большинство. Надеюсь, дальше будет продолжаться также. Трудно сказать, какая игра интереснее: со СКА или сегодняшняя.



Приятно будет вернуться в старый дворец на игру с «Авангардом». Там другая атмосфера, пропитанная «армейской» историей. «ЦСКА-Арена» же более современное сооружение», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Шалунов: мне всё равно, где играть, но в центре немного удобнее