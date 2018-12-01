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Хартли: «Авангард» сам убил шансы в большинстве, приняв несколько плохих решений

Хартли: «Авангард» сам убил шансы в большинстве, приняв несколько плохих решений
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (1:2). Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил Сергей Широков.

«Команды играли сегодня очень плотно, не давали друг другу пространства. Хорошая игра шла, когда счёт был 1:1, но, к сожалению, мы получили гол. Запросили челлендж, но он не подтвердился. Что же, мы рассмотрим эту ситуацию.

В последние пару матчей наше большинство смотрелось неплохо, но сегодня соперник блокировал много бросков. Также и мы приняли несколько плохих решений, отдали несколько плохих передач, поэтому, думаю, мы сами и убили свои шансы в большинстве», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.

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