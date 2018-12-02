Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT: DOS SANTOS VS TUIVASA
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров набрал 3 очка, Дадонов — 2

«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров набрал 3 очка, Дадонов — 2
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайттнинг» на выезде в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» — 5:4. «Молнии» уступали со счётом 1:4, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Голами в составе победителей отметились Алекс Киллорн, Мэттью Жозеф, Никита Кучеров, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. У «пантер» отличились Фрэнк Ватрано, Александр Барков, Джонатан Юбердо и Евгений Дадонов.

Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 очка (1+2). Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 20 минут и 29 секунд, проведённых на льду. Никита продлил результативную серию до 9 матчей, в которых набрал 20 очков (4+16). У Михаила Сергачёва результативная передача и 2 броска за 18.23.

У Евгения Дадонова 2 очка (1+1) и 2 броска за 18.51, он продлил результативную серию до 5 встреч. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 5
2:1, 2:2, 0:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Ватрано (Дадонов, Мэтисон) – 10:23 (5x5), 2:0 – Барков (Юбердо) – 10:34 (5x5), 2:1 – Киллорн (Сергачёв, Коберн) – 11:18 (5x5), 3:1 – Юбердо – 22:11 (5x5), 4:1 – Дадонов (Яндл, Хоффман) – 28:04 (5x3), 4:2 – Жозеф (Кучеров, Джирарди) – 33:00 (5x5), 4:3 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 39:00 (5x4), 4:4 – Пакетт – 51:41 (5x5), 4:5 – Пойнт (Кучеров, Джонсон) – 63:12 (4x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент