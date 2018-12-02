«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров набрал 3 очка, Дадонов — 2

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайттнинг» на выезде в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» — 5:4. «Молнии» уступали со счётом 1:4, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Голами в составе победителей отметились Алекс Киллорн, Мэттью Жозеф, Никита Кучеров, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. У «пантер» отличились Фрэнк Ватрано, Александр Барков, Джонатан Юбердо и Евгений Дадонов.

Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 очка (1+2). Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 20 минут и 29 секунд, проведённых на льду. Никита продлил результативную серию до 9 матчей, в которых набрал 20 очков (4+16). У Михаила Сергачёва результативная передача и 2 броска за 18.23.

У Евгения Дадонова 2 очка (1+1) и 2 броска за 18.51, он продлил результативную серию до 5 встреч. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.