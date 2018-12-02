«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис Блюз» — 6:1.

Голами в составе победителей отметились Джейкоб Чикран, Клейтон Келлер, Кристиан Фишер, Ник Казинс, Рихард Паник и Алекс Голигоски. У «блюзменов» отличился Роберт Томас.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко в середине третьего периода получил 10-минутный штраф. Также на его счету показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут и 5 секунд, проведённых на льду (2.11 – в большинстве).

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин участия в матче не принимал.

«Койоты» одержали третью победу подряд, они поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков. «Сент-Луис» (21) – 14-й.