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«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-3»

«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис Блюз» — 6:1.

Голами в составе победителей отметились Джейкоб Чикран, Клейтон Келлер, Кристиан Фишер, Ник Казинс, Рихард Паник и Алекс Голигоски. У «блюзменов» отличился Роберт Томас.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко в середине третьего периода получил 10-минутный штраф. Также на его счету показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут и 5 секунд, проведённых на льду (2.11 – в большинстве).

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин участия в матче не принимал.

«Койоты» одержали третью победу подряд, они поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков. «Сент-Луис» (21) – 14-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
6 : 1
1:0, 4:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Чикран (Келлер) – 12:27 (5x4), 2:0 – Келлер (Шмальц) – 20:58 (5x5), 2:1 – Томас (Боумистер, Тарасенко) – 21:26 (5x5), 3:1 – Фишер (Степан, Истерли) – 22:59 (5x5), 4:1 – Казинс (Степан, Арчибальд) – 28:21 (5x5), 5:1 – Паник (Хиностроза, Коннотон) – 37:02 (5x5), 6:1 – Голигоски (Келлер, Шмальц) – 54:08 (4x4)
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