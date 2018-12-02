Никита Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайттнинг» на выезде в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» — 5:4. «Молнии» уступали со счётом 1:4, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Зачёт бомбардиров НХЛ сезона-2018/19

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 (1+2) очка при показатели полезности «+1». На счету Кучерова стало 38 (11+27) очков в 27 матчах сезона. Он разделил третье место в гонке бомбардиров с Митчеллом Марнером из «Торонто Мэйпл Лифс». Никита продлил результативную серию до девяти матчей.

Лидируют Микко Рантанен и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», набравшие 43 и 41 очко соответственно. Топ-5 замыкает капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 35 баллов.