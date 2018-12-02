Сергей Бобровский совершил серию красивых сейвов в игре с «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Островитяне» уступали со счётом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. В составе «жакетов» отличились Маркус Хянникяйнен и Пьер-Люк Дюбуа. У хозяев голами отметились Андерс Ли, Антони Бовиллье и Кейси Сизикас.

Одной из главных звёзд матча в составе «жакетов» стал российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил 26 бросков из 29. Одним из самых запоминающихся эпизодов матча стала очередная атака «Айлендерс», которая была обязана заканчиваться голом после шикарной передачи Валттери Филппулы на Леонида Комарова. Однако Бобровский сумел отразить бросок финна, после чего совершил ещё два сейва в ходе той же атаки.

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