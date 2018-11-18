Брызгалов: если так будет и дальше, Бобровский и Василевский попадут в Зал славы

Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением об игре Сергея Бобровского («Коламбус Блю Джекетс») и Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«Есть ли потенциал у Сергея Бобровского и Андрея Василевского? Конечно! Если всё у них так будет и дальше продолжаться, то оба попадут в Зал славы. Бобровский — понятно, у него уже есть две «Везины Трофи». Приз лучшему вратарю лиги не вручают просто так. Мы были напарниками в «Филадельфии». Сергей тогда делал первые шаги в НХЛ, многому учился. Совсем другая жизнь была — надо выучить язык, привыкнуть к североамериканской культуре. Бобровский освоился великолепно, многому научился с хоккейной точки зрения», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.