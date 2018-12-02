Сейв Кэри Прайса после броска Александра Овечкина признан лучшим в ноябре

Национальная хоккейная лига объявила десятку лучших сейвов по итогам ноября. Лучшим в месяце стало спасение вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса после броска капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на последних секундах матча.

10. Джеймс Раймер («Флорида Пантерз»)

9. Линус Улльмарк («Баффало Сэйбрз»)

8. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)

7. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)

6. Скотт Дарлинг и Джейкоб Слэвин («Каролина Харрикейнз»)

5. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

4. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)

3. Кэлвин Питерсен («Лос-Анджелес Кингз»)

2. Кэлвин Питерсен («Лос-Анджелес»)

1. Кэри Прайс («Монреаль»)

Видео топ-10 также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.