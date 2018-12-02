Купер — об игре Кучерова с «Флоридой»: это был старый добрый Куч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру Никиты Кучерова в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4). Российский нападающий стал третьей звездой встречи, набрав 3 (1+2) очка при показатели полезности «+1». Он разделил третье место в гонке бомбардиров с Митчеллом Марнером из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Это был старый добрый Куч, который бросил в касание под перекладину. Кроме того, не стоит забывать его прекрасный пас на Жозефа», — сказал Купер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«У нас очень уверенные в своих силах парни. Да, мы уступали с разницей в три гола, но знали, что у нас команда лучше, чем у соперника. Мы знали, что у нас есть сильные стороны, чтобы вернуться в игру и ликвидировать дефицит», — сказал защитник Виктор Хедман.