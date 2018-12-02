Корсо — о «Динамо» Мн: не будем таскать баллоны — на дворе конец 2018 года

Новый тренер минского «Динамо» по физической подготовке Даниэль Корсо рассказал, в чём секрет его физической формы и как отныне будут работать «зубры».

«Пока вопрос остаётся открытым. Я совсем немного нахожусь в команде. Ещё не знаю, что ребята делали раньше. Сейчас мы приступаем к работе по методике НХЛ, которой я придерживался на протяжении последних 23 лет. Ее автором является Стефан Дубе, передавший мне свой опыт. Агент посоветовал этого тренера после драфта, и с 17 лет я сотрудничал со Стефаном. Сейчас он отвечает за фарм-клуб «Монреаля», а раньше работал в главной команде «Канадиенс», тренировал Малкина и Кросби в «Питтсбурге»…

Конечно, адаптируем программу под реалии КХЛ, ведь по сравнению с НХЛ сыграно много матчей. План уже составлен на ближайший месяц: тренировки, восстановление. Причём речь не о каких-то трёхразовых занятиях или таскании баллонов. Больше не значит лучше. Всё же на дворе конец 2018 года. Напротив, короткая эффективная работа, которая принесёт результат.

Почему так уверен в этом? Без ложной скромности замечу, что я был лучшим по функциональному состоянию и в кэмпах НХЛ, и в «Динамо», и в остальных клубах, за которые играл. Хотя никогда не был в зале больше, чем 45-60 минут в день пять раз в неделю во время предсезонки и 20-25 минут в сезоне. Методика Дубе доказала свою эффективность. До сих пор нахожусь в отличной форме», — приводит слова Корсо официальный сайт клуба.