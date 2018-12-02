Минеев — о дебюте за «Северсталь»: давно не играл, пока только втягиваюсь

Защитник «Северстали» Максим Минеев поделился эмоциями от первого матча в составе новой команды. Череповецкий клуб переиграл «Нефтехимик» (3:2) и одержал первую победу под руководством Андрея Разина.



«Получился хороший матч. Спасибо ребятам, что дали возможность втянуться. Давно не играл в хоккей. Все выкладывались, провели хорошую игру. Ребята только втягиваются, то же самое касается и меня. Всё из-за того, что идёт смена тактик. В дальнейшем, думаю, будет лучше и лучше.



Перед матчем тренеры сказали, что нужно выходить уверенно и находить свою игру. Они тоже понимали, что я давно не играл. В матче успел почувствовать новый коллектив. Я подъехал только к раскатке. Коллектив хорошо меня принял, всё здорово», — цитирует Минеева официальный сайт «Северстали».



30 ноября «Авангард» обменял Минеева в «Северсталь». Взамен «ястребы» получили денежную компенсацию. Двусторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

«Авангард» обменял Максима Минеева в «Северсталь»