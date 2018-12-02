«Витязь» — «Динамо» Мн: Карнаухов — в составе гостей, Энрот — в запасе

«Витязь» и минское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Начало — в 17:00 мск.
Место в воротах минского клуба займёт Михаил Карнаухов, Юнас Энрот остался в резерве.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Сёмин;
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Никулин – Рендулич;
Головков – Епишин, Кокарев — Гривик – Швец-Роговой;
Романов, Выглазов – Моисеев – Потехин.
«Динамо» Минск:
Карнаухов (Энрот);
Уиркош – Хенкель, Буйницкий – Хауден – А. Костицын
Блум – Лисовец, Дроздов – Ковыршин – С. Костицын
Готовец – Осипов, Павлович – Терещенко – Казионов
Бокун, Китаров – Волков – Когалев, Литвинов.
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