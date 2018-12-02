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Бэбкок: Нюландер был в экстазе, когда подписал новый контракт с «Торонто»

Бэбкок: Нюландер был в экстазе, когда подписал новый контракт с «Торонто»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился эмоциями от подписания нового контракта с нападающим Вильямом Нюландером. Соглашение на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

«Сегодня наш клуб узнал хорошие новости. Генеральный менеджер и другие ребята проделали хорошую работу и довели дело до конца. Вильям был в экстазе. Он очень хочется вернуться, хотим этого и мы», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить весь сезон в НХЛ.

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