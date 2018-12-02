Мэттьюс: Нюландер – важная часть «Торонто», он будет рад снова играть

Нападающий Остон Мэттьюс прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Вильямом Нюландером.



«Теперь вам, ребята (журналисты), придётся найти другие темы для вопросов. Мы надеемся заполучить Вильяма как можно скорее, он является важной частью команды. Будем надеяться, что после пары тренировок Нюландер поможет «Торонто» выдать хорошую серию. Это как возвращаться после травмы. Чтобы почувствовать ритм, надо провести пару игр. Но я уверен, что он много занимался, будет рад воссоединиться с партнёрами и снова играть в хоккей», — приводит слова американского хоккеиста официальный сайт НХЛ.



Соглашение Нюландера на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.