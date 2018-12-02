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«Витязь» уступил минскому «Динамо» в серии буллитов, Сёмин отметился голом

«Витязь» уступил минскому «Динамо» в серии буллитов, Сёмин отметился голом
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

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Минчане начали встречу заряженные на атаку и уже к 7-й минуте выигрывали с преимуществом в две шайбы. Счёт открыл Джонатон Блум, а затем Патрик Уиркош реализовал большинство. Подопечные Валерия Белова отыграли один гол за 23 секунды до сирены на первый перерыв – отличился Марек Гривик. Во втором игровом отрезке Дмитрий Буйницкий реализовал численный перевес, но после перерыва подмосковный клуб восстановил равновесие благодаря голам Александра Сёмина и Богдана Потехина. Командам не удалось выявить победителя в основное время и в овертайме, судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне гостей.

Подопечные Андрея Сидоренко прервали серию из четырёх поражений, «Витязь» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
3 : 4
1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Блум (Китаров, Когалев) – 02:45 (5x5), 0:2 – Уиркош (Блум) – 06:54 (5x4), 1:2 – Гривик (Кокарев, Евсеенков) – 19:37 (5x4), 1:3 – Буйницкий (Лисовец, Костицын) – 36:38 (5x4), 2:3 – Сёмин (Аалтонен, Мозик) – 40:57 (5x5), 3:3 – Потехин (Моисеев) – 42:51 (5x5), 3:4 – Казионов – 65:00 ( ПБ)
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