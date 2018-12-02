«Витязь» уступил минскому «Динамо» в серии буллитов, Сёмин отметился голом

«Витязь» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.



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Минчане начали встречу заряженные на атаку и уже к 7-й минуте выигрывали с преимуществом в две шайбы. Счёт открыл Джонатон Блум, а затем Патрик Уиркош реализовал большинство. Подопечные Валерия Белова отыграли один гол за 23 секунды до сирены на первый перерыв – отличился Марек Гривик. Во втором игровом отрезке Дмитрий Буйницкий реализовал численный перевес, но после перерыва подмосковный клуб восстановил равновесие благодаря голам Александра Сёмина и Богдана Потехина. Командам не удалось выявить победителя в основное время и в овертайме, судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне гостей.

Подопечные Андрея Сидоренко прервали серию из четырёх поражений, «Витязь» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.