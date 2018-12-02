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Белов: к сожалению, у «Витязя» снова не получилось провести весь матч ровно

Белов: к сожалению, у «Витязя» снова не получилось провести весь матч ровно
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (3:4 Б). По ходу игры подмосковный клуб дважды уступал с разницей в две шайбы, но сумел избежать поражения в основное время.

«Соперник в первом периоде был хорош. У нас, к сожалению, снова не получилось провести матч ровно — от начала и до конца. Опять поединок с прямым конкурентом, и опять стартовали со счёта 0:2. Было сложно, хотя во втором и третьем периодах хорошо атаковали. В овертайме был отличный момент», — цитирует Белова официальный сайт минского «Динамо».

Подопечные Андрея Сидоренко прервали серию из четырёх поражений, «Витязь» проиграл в третий раз за последние четыре игры. 6 декабря подмосковный клуб примет на своей площадке «Нефтехимик».

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