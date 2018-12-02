Оши и Орпик не помогут «Вашингтону» в ходе выездной серии

«Вашингтон Кэпиталз» не сможет рассчитывать на помощь защитника Брукса Орпика и нападающего Ти Джея Оши в предстоящем выездном турне. Об этом в своём «твиттере» информирует корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян, ссылаясь на главного тренера столичной команды Тодда Рирдена.



Оши продолжает восстановление после сотрясения мозга, Орпик залечивает повреждение колена. Рирден сообщил, что хоккеисты добились определённого прогресса, но при этом они не отправятся с командой в турне. В ходе выездной серии «столичные» встретятся с «Вегас Голден Найтс», «Аризоной Койотс» и «Коламбус Блю Джекетс». Недавно лазарет «Кэпиталз» покинул форвард Евгений Кузнецов, оправившийся от сотрясения мозга.



Сегодня, 2 декабря, «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс». Начало игры – в 23:00 мск.

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