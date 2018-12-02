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Форвард «Сибири» Карон отработал снеговиком на матче МХЛ, проиграв спор фанатам

Форвард «Сибири» Карон отработал снеговиком на матче МХЛ, проиграв спор фанатам
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Джордан Карон отработал снеговиком на матче Молодёжной хоккейной лиги с участием «Сибирских Снайперов», сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Видео можно посмотреть на канале «Сибири» в YouTube.

Несколько дней назад 28-летний канадец бросил вызов болельщикам и проиграл. Поклонники новосибирского клуба собрали 12 новогодних подарков для воспитанников детских домов, перевыполнив необходимый план. По условиям акции Карон должен был отработать в роли снеговика один период матча МХЛ.

В этом сезоне североамериканский хоккеист провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7». Ближайший матч в лиге «Сибирь» проведёт 3 декабря с «Адмиралом».

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