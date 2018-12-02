Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Интер». 2 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Уиркош: уже не первый год занимаюсь по программе, которую использует Ши Уэбер

Уиркош: уже не первый год занимаюсь по программе, которую использует Ши Уэбер
Хоккей / КХЛ

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (4:3 Б).

«Победа есть победа. Это главное, на чём надо сфокусироваться. Долгое время мы играли лучше. Забросили хорошие шайбы в большинстве. Но соперник проявил характер, вытащил игру со счёта 1:3 и был близок к победе. Однако мы выстояли, в конце третьего периода тоже могли отличиться. В овертайме здорово справились с меньшинством. Победили по буллитам. Отметил бы вратаря, который помог одержать победу.

Что касается большого количества матчей, это часть нашей работы. Для этого профессиональные атлеты тренируются летом. Я уже не первый год занимаюсь по достаточно сложной программе, которую используют многие известные игроки НХЛ, например, Ши Уэбер. Поэтому чувствую себя нормально», — приводит слова Уиркоша официальный сайт минского клуба.

Сидоренко: минское «Динамо» играет через день, даже выспаться не успеваем
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент