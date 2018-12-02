Уиркош: уже не первый год занимаюсь по программе, которую использует Ши Уэбер

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (4:3 Б).



«Победа есть победа. Это главное, на чём надо сфокусироваться. Долгое время мы играли лучше. Забросили хорошие шайбы в большинстве. Но соперник проявил характер, вытащил игру со счёта 1:3 и был близок к победе. Однако мы выстояли, в конце третьего периода тоже могли отличиться. В овертайме здорово справились с меньшинством. Победили по буллитам. Отметил бы вратаря, который помог одержать победу.



Что касается большого количества матчей, это часть нашей работы. Для этого профессиональные атлеты тренируются летом. Я уже не первый год занимаюсь по достаточно сложной программе, которую используют многие известные игроки НХЛ, например, Ши Уэбер. Поэтому чувствую себя нормально», — приводит слова Уиркоша официальный сайт минского клуба.

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