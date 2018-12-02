Дубас: ситуация с Нюландером разрешилась, хотя по времени всё могло быть лучше

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал завершение саги с подписанием нового контракта с нападающим Вильямом Нюландером.



«Таварес пришёл к нам 1 июля, теперь решена ситуация с Вильямом, нам повезло. Пока всё складывается в пользу «Торонто». Чтобы сохранить удачу на нашей стороне, надо продолжать работать.



Мы уже провели переговоры с Марнером и Мэттьюсом и продолжим это делать. Нам бы хотелось избежать ситуации, когда не все игроки приезжают в тренировочный лагерь. Приятно, что ситуация с Нюландером разрешилась, хотя по времени всё могло быть и лучше», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.



Соглашение Нюландера с «Торонто» на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.