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Дубас: ситуация с Нюландером разрешилась, хотя по времени всё могло быть лучше

Дубас: ситуация с Нюландером разрешилась, хотя по времени всё могло быть лучше
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал завершение саги с подписанием нового контракта с нападающим Вильямом Нюландером.

«Таварес пришёл к нам 1 июля, теперь решена ситуация с Вильямом, нам повезло. Пока всё складывается в пользу «Торонто». Чтобы сохранить удачу на нашей стороне, надо продолжать работать.

Мы уже провели переговоры с Марнером и Мэттьюсом и продолжим это делать. Нам бы хотелось избежать ситуации, когда не все игроки приезжают в тренировочный лагерь. Приятно, что ситуация с Нюландером разрешилась, хотя по времени всё могло быть и лучше», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

Соглашение Нюландера с «Торонто» на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

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«Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».
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