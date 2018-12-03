Никлас Бекстрём вышел на четвёртое место по голам в истории «Вашингтона»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Анахайм Дакс» (3:1, завершён первый период).

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём открыл счёт в матче, воспользовавшись идеальной передачей от капитана «столичной» команды Александра Овечкина. В роли второго ассистента выступил американский защитник Джон Карлсон. Для шведского форварда эта шайба стала 219-й за его карьеру в «Вашингтоне». Благодаря этому он вышел на четвёртое место по голам в клубной истории, обогнав Майка Ридли (218).

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Рекорд «Вашингтона» принадлежит Овечкину (626 шайб), второе место занимает Петер Бондра (472), топ-3 замыкает Майк Гартнер (372).