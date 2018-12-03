«Виннипег» обыграл «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 3:4. Хозяева вели со счётом 3:0, но упустили преимущество. Отметим превосходство гостей по броскам в створ – 42:19.

Хозяева провели три результативные атаки к 39-й минуте – отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер. Но в третьем периоде гости отыгрались усилиями Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла. Овертайм вышел безголевым, а в серии послематчевых буллитов победным стал бросок Шайфли.

Владислав Наместников и Александр Георгиев участия во встрече не принимали.

«Виннипег» одержал третью подряд победу, в то время как на счету «Рейнджерс» серия из трёх поражений.