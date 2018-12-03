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«Виннипег» обыграл «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3

«Виннипег» обыграл «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 3:4. Хозяева вели со счётом 3:0, но упустили преимущество. Отметим превосходство гостей по броскам в створ – 42:19.

Хозяева провели три результативные атаки к 39-й минуте – отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер. Но в третьем периоде гости отыгрались усилиями Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла. Овертайм вышел безголевым, а в серии послематчевых буллитов победным стал бросок Шайфли.

Владислав Наместников и Александр Георгиев участия во встрече не принимали.

«Виннипег» одержал третью подряд победу, в то время как на счету «Рейнджерс» серия из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 4
1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Фаст (Зибанеджад, Стаал) – 17:32 (5x5), 2:0 – Стаал (Строум, Андерссон) – 32:11 (5x5), 3:0 – Крайдер (Зибанеджад, Пионк) – 38:54 (5x5), 3:1 – Шайфли (Уилер, Моррисси) – 42:10 (5x4), 3:2 – Рослович (Перро, Труба) – 44:36 (5x5), 3:3 – Литтл (Элерс, Труба) – 57:30 (5x5), 3:4 – Шайфли – 65:00 ( ПБ)
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