Илья Воробьёв прочитал книгу в стихах на фестивале Детской следж-хоккейной лиги

2 декабря в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Детской следж-хоккейной лиги прошла презентация детской книги в стихах «Я играю в следж-хоккей».



Презентация состоялась в «Хоккейном городе» СКА, в роли чтеца выступил главный тренер ХК СКА и сборной России по хоккею Илья Воробьёв.

«Я не мог не прийти сегодня. Уже два дня наблюдаю за происходящим на фестивале. Огромное уважение к детям и родителям. Сколько всего вложено здесь. Это всё настоящее и честное, дети и родители — герои. Все, кто занимается следж-хоккеем, — большие молодцы. Когда я вслух читал детские стихи? Ну вот рядом со мной стоит сын, ему 20 лет, читал я ему детские книжки лет 19 назад», — сказал Воробьёв.



Фестиваль Детской следж-хоккейной лиги проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. В соревнованиях принимают участие 10 команд детей с ограниченными возможностями здоровья из 9 городов России: «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Крылья» (Саратов), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа).