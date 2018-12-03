Лучший снайпер «Барыса» Старченко не поможет команде в ближайших матчах

Нападающий «Барыса» Роман Старченко пропустит ближайшие матчи, сообщает официальный сайт клуба из Астаны.



32-летний хоккеист получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:6). По той же причине в ближайших встречах «Барыс» не сможет рассчитывать на помощь форварда Алихана Асетова. Хоккеисты проходят необходимые тесты.



В нынешнем сезоне Старченко провёл 32 матча и набрал 29 (12+17) очков при показателе полезности «+12» и восьми минутах штрафного времени. Роман является лучшим снайпером «Барыса» наряду с форвардом Андре Петерссоном, а также лучшим бомбардиром среди нападающих команды.



Асетов в этом сезоне провёл 23 матча, забросил три шайбы и заработал показатель полезности «-1».



3 декабря «Барыс» встретится в Астане с «Металлургом», а 6-го числа – с «Трактором».

Бывший защитник «Чикаго» Виктор Сведберг стал игроком «Барыса»