Айкел: в «Баффало» теперь высокие стандарты жизни, игрокам нужно жертвовать собо

Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением об успехах команды в текущем чемпионате. Напомним, недавно у «клинков» завершилась победная серия длиной в 10 матчей.



«Вместо того чтобы не обращать внимания, мы проделали хорошую работу по выявлению проблем и нахождению путей их решения. Мы хотели изменить то, как всё было в последние пару лет. Разговор шёл о более высоких стандартах жизни и работы, о том, что надо жертвовать собой друг за друга. Мне кажется, что нам это хорошо удалось.



Когда Хаусли ждёт от нас большего, то говорит об этом. Но так же он говорит, когда ему нравится, что мы делаем. Мы учимся, он учится. Мы все пытаемся стать лучше», — цитирует Айкела официальный сайт лиги.