Скабелка — о Сведберге: можем расширить потолок, таких высоких ребят ещё не было

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:2).



«Хочу сказать спасибо команде. После прошлого матча не очень хорошее было настроение и состояние. Но нам удалось перестроиться. Сегодня был хороший матч. Единственный момент, при счёте 3:0 мы доводим до такой нервной концовки матч. Здесь ещё много работы.



Спорный силовой приём на Акользине? Я сейчас не хочу ничего комментировать, потому что я ещё ничего не видел. Мы посмотрим этот эпизод. Маклюков заступился за партнёра? Мне пока сложно комментировать тот эпизод, я ещё раз скажу, досконально я не видел того приёма. Паша упал, и нам всем показалось, что это был неправильный силовой приём. Поэтому здорово, что он заступился за своего партнёра. И в целом у команды был хороший настрой, все бились друг за друга.



Стоит ли расширить для Сведберга коридоры и потолки, он бился головой? Мы подумаем над этим, пока у нас не было таких высоких игроков», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



Рост новичка «Барыса» Виктора Сведберга — 205 сантиметров.

«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию