Казаков: «Сибирь» нормально играет в последнее время, надеемся на плей-офф

Нападающий новосибирской «Сибири» Максим Казаков прокомментировал победу над «Адмиралом» из Владивостока (3:1).



«Адмирал» сильно изменился, это уже совсем другой клуб. Есть всего пару ребят, с кем раньше играл. Забить хочется, не только «Адмиралу» и Серебрякову, но и другим командам. Нам в последнее время очень помогают легионеры. Это отличные партнёры, настоящие мастера.



Не всё сегодня получалось. Хорошо сыграли в большинстве, забили два гола. Это было определяющим моментом. Мы нормально играем в последнее время, есть куда прибавлять. До последнего будем биться за плей-офф, надеемся, что удастся пробиться в восьмёрку», — сказал Казаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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