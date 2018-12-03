Андриевский: розыгрыш большинства специально сделали под Брюле

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1).



«Очень важные два очка для нас. Провели хороший первый период, а дальше… Если бы мастерства у игроков «Адмирала» было чуть больше, у нас были бы проблемы.



Голы Жильбера Брюле в касание – вопрос мастерства. У каждого игрока есть что-то. Кто-то может сходу бросить, кто-то – нет. Розыгрыш специально сделали под Брюле. Сегодня мы ждали от Шейна Принса большего. Я связываю это с акклиматизацией. Надеюсь, к следующей игре он будет в порядке.



Илья Морозов постоянно играет в основе, мы им довольны, и его отъезд в «молодёжку» – потеря для нас, но мы будем рады, если он попадёт на МЧМ. Играть за сборную — это большая честь. У нас же в обойме девять защитников, так что будет кем его заменить. Виктор Комаров ещё в прошлую паузу подвернул голеностоп. Со дня на день должен вернуться в состав», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» обыграла «Адмирал», у Брюле — дубль