Бобков — о двух матчах подряд: попьём побольше воды, поспим и восстановимся

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).



«Игра на ноль – большой бонус для меня, закреплённый победой. Считаю, что здорово сыграли в обороне. У Уфы были моменты, но мы, повторюсь, грамотно играли в обороне. Поблагодарил ребят за помощь, на ноль сегодня сыграла вся команда, не только один вратарь. Это заслуга всего коллектива.



Может, у Уфы где-то проблемы в атаке, не получается забить. Конечно, когда готовились к игре, нам сказали, что у «Салавата» не будет Бурдасова, Умарка. Антон – самый бросающий игрок, а Линус – распасовщик. Поэтому немножко по-другому готовились к игре.



Меньше суток до игры с Челябинском? Будем спать, восстанавливаться, попьём побольше воды. С утра придём на арену, сделаем восстановительные мероприятия и вечером опять в бой», — сказал Бобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Падение «Салавата» продолжается. Но ещё рано убирать Цулыгина Уфимцам не помог даже звёздный новичок Александр Бурмистров.