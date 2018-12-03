Потапов: если Зарипов хотел освежить причёску, можем устроить «тёмную»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Северсталью» (4:2).



«У соперника поменялся тренер, мы знали, что они побегут. В принципе, они воспользовались нашими недоработками. Хорошо, что удалось сравнять счёт до перерыва. Поздравляю Кару с первым голом, он оказался победным. Очень приятно побеждать: и восстановление проходит быстрее, и командный дух становится крепче.



Жалею ли об отсутствии аншлага, из-за чего не получилось наголо постричь Зарипова? Я думаю, мы как-нибудь сами справимся с этим. Если он хотел освежить свою причёску, можно будет устроить «тёмную».



Не расстроились ли, что на Матч звёзд не попали игроки „Ак Барса“? Ничего страшного. Мы проведём время с пользой, порадуемся за ребят, а они нам купят по кепочке, по маечке», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»